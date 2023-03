Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : dévisse de -15% vers 13,10E information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les résultats sont très mal accueillis Voltalia dévisse de -15% vers 13,10E et le cours retrace le plancher d'ouverture du 24 février 2022.

Le prochain support se situerait maintenant vers 12,75E, niveau remontant à mi-avril 2020.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -12.13%