Voltalia: démarrage du parc éolien de Sud Vannier information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de son parc éolien de Sud Vannier : d'une capacité de 23,6 mégawatts, il s'agit de son premier parc éolien en région Grand Est et de son troisième dans le quart Nord-Est de la France après ceux de Sarry et de Molinons.



L'électricité produite sera vendue à Leroy Merlin aux termes d'un contrat de 23 ans, le premier corporate PPA éolien de France. La production équivaut à la consommation domestique d'environ 15% de la population de la Haute-Marne.





