Voltalia: démarrage des travaux à Bolobedu

(CercleFinance.com) - Voltalia fait part du lancement des premiers travaux de construction d'une centrale solaire de 148 mégawatts à Bolobedu, en Afrique du Sud, deux mois seulement après la signature du CPPA avec Richards Bay Minerals (RBM).



Il s'agira de la plus grande centrale d'énergie renouvelable sud-africaine dédiée aux besoins énergétiques d'une entreprise cliente. Une main-d'oeuvre locale sera employée pour sa construction et pour son suivi opérationnel.



Cette centrale sera achevée en 2024 et sa production devrait représenter un volume équivalent à la consommation électrique annuelle de 425.000 habitants, évitant plus de 237.000 tonnes d'émissions de CO2.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +0.70%