Voltalia: démarrage de la construction de SSM3-6 au Brésil information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le démarrage de la construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6), au Brésil. D'une puissance de 260 mégawatts, elle commencera à produire au cours du premier semestre 2023.



Adossée à un contrat de vente d'électricité de 14 ans avec Copel, SSM3-6 fait partie du complexe de Serra Branca auquel elle fait franchir un nouveau cap : 80% de son potentiel de 2,4 gigawatts est désormais en construction ou en exploitation.



Situé dans l'État du Rio Grande do Norte, Serra Branca est le plus grand complexe éolien et solaire au monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts. Voltalia est l'actionnaire de contrôle d'une partie importante des projets situés dans ce complexe.





