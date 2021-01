Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : démarrage d'une centrale biomasse en Guyane Cercle Finance • 04/01/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que la centrale biomasse de Cacao implantée à Roura, en Guyane française, a produit ses premiers kilowattheures le 17 décembre 2020. D'une puissance de 5,1 mégawatts, elle bénéficie d'un contrat avec tarif garanti pour une durée de 25 ans. Grâce à un investissement d'environ 75 millions d'euros, cette centrale produit une électricité décarbonée vendue à un prix inférieur au coût des centrales thermiques guyanaises, tout en contribuant à l'autonomie énergétique du territoire. La centrale sera dotée d'une capacité de stockage grâce à des batteries d'une capacité de 550 kW / 250 kWh, permettant de moduler extrêmement rapidement sa puissance et contribuer à stabiliser le réseau non interconnecté de la Guyane.

