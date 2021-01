VOLTALIA : début de production à la centrale biomasse de Cacao en Guyane française

(AOF) - Voltalia a annoncé lundi que la centrale biomasse de Cacao en Guyane française a produit ses premiers kilowattheures le 17 décembre dernier. Grâce à un investissement d'environ 75 millions d'euros, cette centrale biomasse produit une électricité décarbonée vendue à un prix inférieur au coût des centrales thermiques guyanaises, tout en contribuant à l'autonomie énergétique du Territoire.

" Les énergies renouvelables, qui représentent déjà 50 % du mix énergétique de la Guyane, sont une solution clé pour répondre à la demande croissante en énergie des foyers guyanais. A ce titre, la biomasse, qui permet à Voltalia de fournir de l'électricité en continu, est particulièrement adaptée au Territoire où abondent des résidus de l'activité forestière gérée durablement par l'ONF ", a commenté Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia.

La centrale de Cacao, implantée dans la commune de Roura, a été conçue et construite par Voltalia qui en assure également la maintenance. D'une puissance de 5,1 mégawatts, elle bénéficie d'un contrat avec tarif garanti pour une durée de 25 ans. Une fois terminés les tests en cours, la production injectée sur le réseau public sera vendue à un prix inférieur au coût des centrales thermiques en place en Guyane, qui fonctionnent au diesel.

La centrale sera dotée d'une capacité de stockage grâce à des batteries d'une capacité de 550 kW / 250 kWh, permettant de moduler extrêmement rapidement la puissance de la centrale et contribuer à stabiliser le réseau non interconnecté de la Guyane. Cette nouvelle batterie porte à 13,1 mégawatts la capacité de stockage de Voltalia en Guyane où le Groupe dispose du plus grand complexe de stockage de France.

