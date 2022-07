Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: début de construction d'une centrale en Albanie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce lancer la construction, en Albanie, du site de Karavasta, une centrale photovoltaïque de 140 mégawatts, pour laquelle le groupe d'énergies renouvelables a remporté en 2020 une concession de 30 ans.



Selon les termes de l'appel d'offres, Karavasta vendra 50% de l'électricité au travers d'un contrat de vente de 15 ans à l'opérateur public albanais, tandis que le solde de la production sera vendu au travers de contrats long terme à des opérateurs privés.



La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2023. Elle permettra de couvrir la consommation électrique annuelle de 220.000 habitants et d'éviter l'émission de plus de 96.500 tonnes de CO2 par an.





