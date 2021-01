Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : croissance de 37% du CA en 2020 Cercle Finance • 27/01/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en hausse de 43% (+65% à taux de change constants), portant le total annuel à 239,6 millions, en croissance de 37% (+57% à taux de change constants). Il souligne que malgré les impacts de la crise sanitaire, de nombreux jalons ont été franchis cette année : sa capacité installée dépasse désormais un gigawatt et sa capacité sous gestion s'élève à 3,4 GW. 'Les ambitions de puissance installée et d'EBITDA pour 2020, 2021 et 2023 sont toutes confirmées par la trajectoire de croissance et l'activité commerciale de Voltalia', ajoute le groupe d'énergies renouvelables.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +3.41%