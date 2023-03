Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : creusement de la perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Voltalia publie un résultat net part du groupe de -7,2 millions d'euros pour l'année écoulée, contre -1,3 million en 2021, et un EBITDA stable à 137,4 millions (-10% à changes constants), pénalisé par la déconsolidation de centrales cédées en novembre 2021. Le chiffre d'affaires du groupe d'énergies renouvelables s'est accru de 31% à 469 millions d'euros (+24% à changes constants), dont des ventes d'énergie en progression de 18% et un CA issu des services en hausse de 49% (après élimination des ventes internes de services). Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif 2023 entre 275 et 300 millions d'euros, dont 235 millions d'ores et déjà sécurisés par des contrats existants, ainsi que ses objectifs fixés en octobre dernier dans le cadre de son nouveau plan de croissance à horizon 2027.



Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -13.42%