Voltalia: contrat de vente d'électricité à Leroy Merlin

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature d'un contrat de vente à long terme d'électricité avec Leroy Merlin dans le cadre d'un Corporate PPA soit un contrat qui relie directement producteur et consommateur.



Il est ainsi prévu que Leroy Merlin achète pendant 23 ans la production d'une centrale éolienne d'une capacité de 23,6 mégawatts que Voltalia construit actuellement en région Bourgogne Franche-Comté.



Sa mise en service est prévue avant la fin du premier semestre 2023.



Avec un volume annuel de 60 gigawattheures, le Corporate PPA permettra aux différentes entités d'Adeo France, dont Leroy Merlin fait partie, de s'approvisionner en énergie renouvelable pour environ 20% de sa consommation électrique.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +0.81%