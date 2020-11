Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : contrat d'achat d'électricité avec Decathlon Cercle Finance • 03/11/2020 à 08:26









(CercleFinance.com) - Voltalia et Decathlon France annoncent avoir signé un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable. Dans le cadre de cet accord, Decathlon s'engage à acheter directement l'énergie produite par une centrale dédiée qui sera construite et financée par Voltalia. Le contrat porte sur un parc photovoltaïque dans le Sud-Est de la France qui sera mis en service d'ici 2023 ; 16 mégawatts de cette centrale seront dédiés à Decathlon. La production estimée s'élève à 26 gigawattheures par an, et fournira environ 15% de la consommation annuelle d'électricité de Decathlon en France.

