Voltalia: contrat avec Prime Energy au Brésil

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature, par sa filiale Helexia, d'un contrat de 46 mégawatts avec Prime Energy, l'un des plus grands traders d'électricité du Brésil, pour la fourniture de 46 mégawatts d'énergie photovoltaïque sur une période de 20 ans.



Cette énergie renouvelable à fournir sera répartie sur une série de 14 projets décentralisés de centrales photovoltaïques, qui seront construites dans les trois États brésiliens de Paraná, de Goiás et de São Paulo.



Voltalia précise que l'accord a été signé en août et que trois projets sont déjà en cours de construction, pour un total de 18,2 mégawatts. La livraison de tous les projets est prévue pour la fin de l'année 2024.





