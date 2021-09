Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : construction du projet solaire de 320 MW au Brésil information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce aujourd'hui le démarrage de la construction de SSM1&2, un projet de 320 MW situé dans le plus grand cluster éolien et solaire du monde à Serra Branca (Brésil), un site de 2,4 GW que Voltalia a développé en totalité. “SSM1&2 est notre plus grand projet solaire à ce jour : 320 MW dont l'ajout de 50 MW correspondants à de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme remportés depuis notre dernière communication sur le projet l'année dernière ', détaille Sébastien Clerc, PDG de Voltalia. La mise en service de l'installation est prévue au cours du premier semestre 2022 Voltalia précise rester propriétaire d'une partie importante du site de 2,4 GW et vendre l'autre partie à des partenaires qui achètent également ses services de construction et de maintenance.

