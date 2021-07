VOLTALIA confirme ses objectifs 2021

(AOF) - Les revenus consolidés de Voltalia s'élèvent à 87,0 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 68% à taux de change courants et de 73% à taux de change constants. Les revenus consolidés à l'issue du premier semestre de l'exercice en cours ressortent à 150,9 millions d'euros, en hausse de 70% à taux de change courants et de 83% à taux de change constants. Les Ventes d'énergie, qui s'élèvent à 92,8 millions d'euros, et les Services, qui se montent à 93,5 millions d'euros au global et à 58,1 millions d'euros pour les seules ventes externes.

Elles ont respectivement contribué à hauteur de 61% et 39% aux revenus consolidés du semestre. La part des revenus hors Brésil a représenté 67% du total des revenus consolidés de la période.

Au regard de ce niveau de revenus et de la saisonnalité qui caractérise ses ventes d'énergie, le spécialiste des énergies renouvelables a confirmé son objectif 2021 d'un Ebitda normatif autour de 170 millions d'euros ainsi que ses ambitions de 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 et d'un Ebitda normatif qui devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros à ce même horizon.

