VOLTALIA confirme ses ambitions

(AOF) - Voltalia a publié des résultats annuels encourageants grâce à un net rebond de l'activité au second semestre. Le spécialiste des énergies renouvelables a réalisé en 2019 un résultat net en baisse de 45,7% à 4,6 millions d'euros, pénalisé par une base de comparaison défavorable. En 2018 en effet, le groupe avait bénéficié d'une hausse non récurrente des prix de vente. L'Ebitda a reculé, lui, de 14,6% à 65,1 millions. A taux constants, le repli atteint de 12,3%. Retraité des hausses des prix de 2018, l'Ebitda affiche un gain de 16%. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,9% à 175,5 millions.

Il a diminué de 1,5% à taux constants.

En termes de perspectives, Voltalia a maintenu ses objectifs 2020 malgré la crise du Covid-19. Le groupe entend atteindre 1 GW de puissance installée et réaliser un Ebitda compris entre 160 et 180 millions d'euros.

Voltalia est en mesure de confirmer ses ambitions à horizon 2023 : 2,6 GW de capacité installée en exploitation ou en construction en fin d'année et un Ebitda de 275 à 300 millions d'euros.

" Alors que la crise du Covid-19 place la population et l'économie sous une forte tension à l'échelle mondiale, nous faisons partie d'un secteur très robuste, avec des revenus sécurisés par des contrats long-terme. Voltalia bénéficie ainsi de plus de 5 milliards d'euros de revenus futurs sécurisés par des contrats, un niveau qui se compare favorablement aux autres acteurs de l'industrie au vu de sa taille. La force de Voltalia provient aussi de sa stratégie de ciblage des projets compétitifs et non-subventionnés, son modèle d'acteur intégré et sa politique financière prudente en termes de niveau d'endettement", a commenté Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

