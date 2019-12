VOLTALIA conclut une nouvelle vente de projets éoliens développés au Brésil

Le cluster Serra Branca a un potentiel de 2,4 GW. À ce jour, Voltalia détient 319 MW de parcs éoliens en exploitation et 281 MW de parcs éoliens en construction (VSM 1 & 2) à Serra Branca.

Les parcs éoliens d'Echoenergia utiliseront les infrastructures développées et construites par Voltalia, y compris la nouvelle ligne de transmission de 500 kV achevée par Voltalia en septembre 2019.

(AOF) - Voltalia a vendu des projets éoliens développés dans son complexe de Serra Branca pour un total de 206 MW. L'acheteur, Echoenergia, une société contrôlée par le Groupe Actis, porte à 479 MW les projets achetés à Voltalia dans le cadre du partenariat long- terme scellé en 2017, qui pourra atteindre jusqu'à 600 MW. Les projets éoliens de 206 MW acquis par Echoenergia sont situés dans le complexe Serra Branca de Voltalia, dans l'État de Rio Grande do Norte. Ils devraient être opérationnels d'ici la mi-2022.

