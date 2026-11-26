Le groupe quimpérois a annoncé jeudi avoir signé avec Renvolt, filiale de Voltalia, un contrat pour réaliser une unité de stockage par batteries de 135 MWh dans l'ouest guyanais. La mise en service est prévue en 2028.

L'unité de stockage équipera une centrale hybride construite par Voltalia, qui associera 43 MW de panneaux photovoltaïques à des batteries lithium-ion. Selon Entech, la centrale produira chaque année l'équivalent de la consommation électrique de plus de 50 000 habitants. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

"Voltalia est un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables en région ultramarine", a déclaré Christopher Franquet, PDG d'Entech.

Entech pilotera aussi l'ensemble de la centrale

Outre les batteries, Entech fournira les convertisseurs, le poste de livraison ainsi que le système de contrôle et de supervision de la centrale. Cinq groupes électrogènes fonctionnant au biocarburant, d'une puissance cumulée de 7 MW, prendront le relais lorsque la production solaire sera insuffisante.

"Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour ce projet qui répond à la croissance des besoins en électricité de la Guyane tout en privilégiant le développement des énergies renouvelables et la valorisation des ressources locales de ce territoire", a ajouté Christopher Franquet.