Voltalia: chiffre d'affaires à neuf mois à 325,2 millions d’euros

(AOF) - Voltalia annonce que son chiffre d’affaires à neuf mois de 2023 s’établit à 325,2 millions d’euros, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et constants,. Les Ventes d’énergie et les services (après éliminations) « contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année 2023 ». La société spécialiste des énergies renouvelables confirme son objectif 2023 d’EBITDA normatif d’environ 275 millions d’euros, doublé sur un an

Voltalia annonce le relèvement de l'objectif 2023 de capacité en exploitation et en construction à environ 2,8 GW (contre 2,6 GW précédemment) ; dont environ 2,3 GW en exploitation (+47% par rapport à fin 2022).

" Le troisième trimestre a été marqué par de nombreuses mises en service de centrales, pour un total de 346 MW, auquel il faut ajouter 99 MW depuis début octobre, reflétant les efforts des équipes sur le terrain ", commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia. " Malgré les restrictions mises en place après la coupure d'électricité généralisée survenue en août au Brésil, la production du troisième trimestre est en progression comme lors de chacun des deux premiers trimestres ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.