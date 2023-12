Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: cession de deux parcs éoliens information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 07:37









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce céder 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry (23,1 mégawatts) et Molinons (10 mégawatts). D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté.



Le parc de Sarry est adossé à un corporate PPA (contrat de vente à long terme) tandis que celui de Molinons s'appuie sur un tarif d'achat public issu des appels d'offres de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie).



Voltalia fournira les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales durant 20 ans. Le groupe développe un pipeline de futurs projets renouvelables représentant un total de 16,1 gigawatts.





