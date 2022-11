Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: centrale solaire de 12,1 MW dans le Grand-Est information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la construction d'une nouvelle centrale solaire de 12.1 MW, à Logelbach, dans le Grand-Est.



Situés dans la commune de Wintzenheim, le site et ses 21 384 panneaux solaires s'étirent à travers 12 hectares.



A sa mise en service prévue au deuxième semestre 2023, la production de la future centrale photovoltaïque de Logelbach permettra de couvrir la consommation en électricité d'environ 6 000 habitants, estime Voltalia.



'Nous contribuons ainsi à minimiser la crise énergétique qui frappe durement la France comme le reste de l'Europe ', a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.





