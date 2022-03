Voltalia cède à STOA une participation minoritaire dans sa centrale solaire SSM1&2 au Brésil

(AOF) - STOA, fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructure dans les pays en développement et émergents et Voltalia ont annoncé mardi soir que STOA prenait une participation de 33% dans la centrale solaire SSM1&2, la centrale solaire de 320 mégawatts de Voltalia au Brésil. STOA est un fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructure dans les pays émergents. Il a été créé par la Caisse des Dépôts et l'Agence Française de Développement (AFD).

