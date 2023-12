Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : cale sous les 10E, retombe en direction des 8,9E information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Voltalia cale sous les 10E le titre retombe vers 9,2E dans le cadre d'une consolidation qui se précise en direction des 8,9E.

S'appuyer sur ce plancher du 27/11 préserverait le scénario de 'tasse avec anse' et un objectif haussier de 11,4E







Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -3.35%