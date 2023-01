Voltalia bien placé pour sa notation extra-financière ESG

(AOF) - Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, sa notation extra-financière attribuée par Sustainalytics (groupe Morningstar), l'une des premières agences de notation ESG au monde. La gestion des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) par Voltalia a été évaluée par l'agence de notation Sustainalytics. Le résumé du rapport d'évaluation souligne que la gestion des thématiques ESG est maîtrisée et que les risques associés sont réduits. Voltalia se classe pour la quatrième année consécutive parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables.

L'entreprise se positionne au 7ème rang sur 95 entreprises de son secteur et 16ème rang du secteur des utilities sur 704 entreprises. Voltalia est en constante progression et obtient la note de 13,81 après les notes de 15,2 en 2020 puis de 14,1 en 2021.

Les problématiques ESG matérielles prises en compte pour l'évaluation sont les suivantes : gouvernance, relation avec les communautés, gouvernance des produits, utilisation des sols et biodiversité, santé et sécurité, capital humain, éthique des affaires.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.