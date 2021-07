Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : bâtit la centrale solaire qui alimentera la City Cercle Finance • 19/07/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir lancé la construction de 'South Farm Solar', une centrale solaire de 49,9 MW au Royaume-Uni. La centrale fournira les bâtiments et les services de la Corporation de la City de Londres, dans le prestigieux quartier des affaires de la ville. En novembre 2020, la Corporation de la City de Londres avait signé un contrat d'achat d'électricité avec Voltalia par lequel l'autorité publique du “Square Mile” s'est engagée à acquérir toute l'électricité produite par la nouvelle centrale solaire pour une durée de 15 ans. La mise en service de la centrale solaire située dans le village de Spetisbury dans la région du Dorset est prévue courant 2022.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -3.23%