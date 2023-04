Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: appel d'une suspension de permis au Brésil information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce faire appel d'une décision judiciaire préliminaire de suspension des permis pour le projet Canudos, situé dans l'État brésilien de Bahia et composé de deux parcs éoliens actuellement en construction, d'une capacité totale de 99,4 mégawatts.



Un juge fédéral a décidé, à titre préliminaire, de suspendre les permis des parcs éoliens au motif que l'agence environnementale a mis en oeuvre une procédure non applicable à un projet situé dans une région peuplée d'Aras de Lear, un perroquet brésilien.



Voltalia réaffirme avoir obtenu toutes les autorisations légales pour la construction et l'exploitation du projet Canudos et respecter pleinement la procédure d'autorisation environnementale menée par l'agence environnementale de l'Etat compétent.





