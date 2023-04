Voltalia : appel d’une décision préliminaire de suspension des permis du projet Canudos au Brésil

(AOF) - Voltalia annonce faire appel d'une décision judiciaire préliminaire de suspension des permis des parcs éoliens de Canudos. Le projet Canudos, situé dans l'État de Bahia, se compose de deux parcs éoliens actuellement en construction, d'une capacité totale de 99,4 mégawatts. Un juge fédéral du tribunal de Feira de Santana/BA a décidé, à titre préliminaire, de suspendre les permis des parcs éoliens au motif que l'agence environnementale a mis en œuvre une procédure non applicable à un projet situé dans une région peuplée d'Aras de Lear, un perroquet brésilien.

Une étude environnementale complémentaire est demandée, en plus des études environnementales initiales qui ont été réalisées au cours de la procédure d'autorisation environnementale. Les permis en cours du projet sont basés sur ces études initiales.

Voltalia réaffirme avoir obtenu de toutes autorisations légales pour la construction et l'exploitation du projet Canudos et respecter pleinement la procédure d'autorisation environnementale menée par l'agence environnementale de l'Etat compétent. Par conséquent, Voltalia a l'intention de faire appel de la décision préliminaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.