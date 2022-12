(AOF) - Voltalia annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d’environ 490 millions d’euros. L’augmentation de capital avec maintien du DPS donnera lieu à l’émission de 35 765 712 actions nouvelles au prix de souscription de 13,70 euros par action nouvelle. L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 40 280 324 actions, soit un taux de souscription de 112,62% % (dont 98,71% à titre irréductible).

La capitalisation boursière de Voltalia ressort à 2,35 milliard d'euros sur une base non diluée après la création des 35 765 712 actions nouvelles, sur la base du cours de clôture de 17,92 euros au 2 décembre 2022.

Suite à leurs souscriptions, Voltalia Investissement, actionnaire de référence de Voltalia, détient 71,30% du capital de Voltalia et Proparco en détient 2,50%.

Le flottant s'élève à 24,40% du capital contre 23,72% avant l'augmentation de capital.

Le produit net de l'opération est destiné à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 5,0 GW en exploitation ou en construction à horizon 2027, pour lequel la société estime que le montant des investissements nécessaires s'établit entre 2,5 et 3 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

