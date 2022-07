Voltalia affiche une hausse des revenus au deuxième trimestre 2022

(AOF) - Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, a enregistré une hausse de ses revenus de 26 %, à 111 millions d'euros, au titre du deuxième trimestre 2022. Le titre est en repli (-0,24 % à 21,15 euros). Les ventes d'énergie affichent une progression de 8 %, la baisse des productions éoliennes et solaires ayant été compensée par un effet de change positif et par les clauses contractuelles d’indexation des prix de vente sur l’inflation. Les services vendus aux clients tiers enregistrent en forte croissance (36 %).

En 2023, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

" Voltalia continue de croître à un rythme rapide au deuxième trimestre avec le dynamisme des ventes de services aux clients tiers et grâce à l'indexation contractuelle des prix de vente d'électricité sur l'inflation. Notre capacité en exploitation et en construction atteint désormais plus de 2,1 gigawatts ", a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

