Voltalia : activité commerciale record en 2020

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir enregistré une activité commerciale record en 2020 avec 1028 mégawatts sécurisés, soit 2,6 fois le niveau de puissance sécurisée en 2019. Les entreprises, qui consomment de l'électricité renouvelable à travers les Corporate PPAs (contrat direct entre un producteur d'énergie et une entreprise ),représentent 25% de la base clients et la durée moyenne des contrats signés en 2020 s'établit à 16,4 années, détaille l'entreprise qui précise que le solaire représente 83 % de la puissance remportée. 'Cette performance est d'autant plus remarquable dans une période de pandémie qui a ralenti l'activité de nombreux clients', a réagi Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Selon Voltalia, l'année 2020 signe l'accélération rapide du solaire, au sol et en toitures. La baisse importante des coûts rend le solaire particulièrement adapté aux Corporate PPAs dans un nombre croissant de pays et donne aux entreprises l'opportunité d'agir en faveur du climat, tout en réduisant leur facture énergétique, conclut l'enteprise.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +4.18%