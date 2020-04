VOLTALIA achète des turbines Nordex pour son nouveau parc éolien au Brésil

(AOF) - Voltalia a signé un contrat d'achat de 17 turbines avec Nordex, afin de lancer la construction de son parc éolien de 59 mégawatts VSM 4, dans le complexe de Serra Branca.

" Nous commandons 17 turbines et nous nous préparons à construire notre nouveau parc éolien de 59 mégawatts afin qu'il débute sa production d'électricité au cours du premier semestre 2022. Nordex a déjà fourni 284 mégawatts de turbines dans notre complexe de Serra Branca et 108 mégawatts pour la centrale Voltalia de Sao Miguel. Nous bénéficions ainsi d'économies d'échelle supplémentaires, en plus de celles provenant des infrastructures de transmission d'une capacité de 2,4 gigawatts, que nous avons achevées en septembre 2019. Nous sommes très fiers de poursuivre la construction du plus grand complexe mixte éolien et solaire du monde " commente Sébastien Clerc, directeur Général de Voltalia.

