Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: accord-cadre avec Taqa Arabia pour un projet information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Voltalia indique avoir signé un accord-cadre avec son partenaire Taqa Arabia, lors de la Conférence sur l'investissement Égypte-UE 2024 au Caire, pour continuer de développer un complexe combinant la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert en Egypte.



Cet accord-cadre s'inscrit dans la continuité du protocole signé en décembre 2022 pour ce projet sera mis en oeuvre en deux phases identiques, chacune comprenant un électrolyseur de 500 mégawatts alimenté par plus de 1,3 gigawatt d'énergie solaire et éolienne.



L'installation aura une capacité de production annuelle dépassant 350.000 tonnes d'hydrogène pour chaque phase. Elle sera située sur un site vierge près du port d'Ain Sokhna, dans la zone économique du canal de Suez.





Valeurs associées VOLTALIA 9,18 EUR Euronext Paris +6,13%