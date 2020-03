VOLTALIA a commencé la construction au Brésil du plus grand cluster éolien et solaire du monde

(AOF) - Voltalia a signé un nouvel accord de vente d'électricité à long terme et le démarrage de la construction de VSM 3, un parc éolien de 150 mégawatts. Pour cette nouvelle centrale éolienne, Voltalia a conclu un contrat de vente d'électricité de 20 ans avec une utility brésilienne. Les premières éoliennes devraient entrer en production au cours du quatrième trimestre 2020 et être pleinement opérationnelles au deuxième trimestre 2021. L'usine sera détenue à 90% par Voltalia, un partenaire local détenant les 10% restants.

"Le nouveau parc éolien VSM 3 sera construit dans un court laps de temps, grâce aux infrastructures de transmission du complexe de Serra Branca, achevées en septembre 2019, et à de fortes synergies avec la construction en cours de VSM 1&2. Avec un potentiel de 2,4 gigawatts, notre complexe de parcs éoliens et solaires Serra Branca est le plus grand complexe renouvelable mixte au monde ", commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

