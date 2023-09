Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : -6% vers 10,3E, plancher de mi-mars 2020 information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Victime d'un 'profit warning' (abaissement de ses objectifs), Voltalia dévisse en 48H de -24% vers 10,26E (nouveau 'plus bas' pour 2023).

C'est l'aboutissement d'une série surréaliste de 18 baisses en 20 séances, depuis un sommet de 16,2E le 31 août.

La violente cassure du support majeur des 12,7E du 21 avril dernier et de fin avril 2022 débouche sur le retracement du plancher des 10,30 du 18 mars 2020.



Si le titre ne rebondit pas immédiatement vers 12,7E, cela augure mal du mois d'octobre avec un nouvel objectif de 9,25E (plancher de la mi-septembre 2019).





