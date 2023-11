Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: 3 projets éoliens pour un total de 73 mégawatts information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce être lauréat dans le cadre d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de trois projets éoliens en cours de développement, pour une capacité totale de 73 mégawatts.



Le premier projet lauréat sera situé en Côte d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec dix éoliennes, d'une puissance totale de 33,6 mégawatts. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec sept éoliennes, d'une puissance totale de 26,1 mégawatts. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l'Indre (Centre-Val de Loire) avec cinq éoliennes, pour une capacité de 13,5 mégawatts.



' Nous sommes très heureux d'avoir remporté ces nouveaux projets qui illustrent l'expertise des équipes de Voltalia en France, où l'entreprise dispose d'un portefeuille de projets en développement de plus de deux gigawatts ' a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.





