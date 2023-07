Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : -2,5% vers 14,12E (fragile support) information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 17:46









(CercleFinance.com) - Voltalia recule de -2,5% (vers 14,12E, ex-zénith du 13 avril) dans le cadre d'une séquence baissière amorcée sous 16,5E (le canal de consolidation s'est ébauché le 12 juin, il ressemble à un toboggan baissier).

Le prochain à la baisse se situe désormais à 13,24E, ex-support du 28 mars.





