Voltalia : -10% vers 6,30E, cassure des 7,10E confirmée

(CercleFinance.com) - Voltalia dévisse de -10% vers 6,30E, confirmant la cassure d'un support oblique moyen terme (baissier) sous 7,10E (signal de rupture survenu la veille).

Le titre risque de plonger vers 5,30E, objectif prédéterminé par le 'report d'amplitude' (oscillation de fin octobre à fin décembre) alors qu'il perd déjà -62% à date anniversaire (ce qui prouve qu'aucun scénario baissier ne peut être écarté).





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -9.53%