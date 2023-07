Volkswagen: vise une croissance importante au Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce vouloir investir un milliard d'euros pour sa croissance en Amérique du Sud. Le groupe vise à réaliser des gains significatifs en Amérique du Sud avec une offensive produit majeure.



D'ici 2027, la société prévoit une croissance de 40% au Brésil, le plus grand marché de la région. 15 nouveaux modèles de véhicules électriques et polycarburants seront lancés d'ici 2025. Les véhicules hybrides suivront également à moyen terme.



Avant la fin de 2023, la société présentera ses premiers modèles entièrement électriques au Brésil - la Volkswagen ID.4. et l'ID. Buzz.



Au total, le marché automobile sud-américain devrait progresser de 11% par an jusqu'en 2030, ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde.



Thomas Schäfer, DG de la marque Volkswagen a déclaré : ' En tant que marché automobile en pleine croissance, l'Amérique du Sud revêt une importance stratégique pour Volkswagen. Au cours des dernières années, l'équipe locale a réalisé le redressement et amélioré durablement la rentabilité et la compétitivité. La tâche consiste maintenant à continuer à travailler sur la position des coûts tout en mettant en oeuvre l'offensive produit. À cette fin, nous investissons un milliard d'euros en Amérique du Sud d'ici 2026. '