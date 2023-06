Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: vise 'la valeur plutôt que les volumes' information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce lancer un programme de performance dans toutes ses marques afin de renforcer sa rentabilité et sa trésorerie.



' Les nouveaux principes de leadership mettent l'accent sur l'orientation client, l'esprit d'entreprise et l'esprit d'équipe ', précise le constructeur.



Le nouveau paradigme du groupe vise ' la valeur plutôt que les volumes '. Et dans ce contte, Volkswagen relève son objectif de retour sur les ventes de 9% à 11% d'ici 2030.



' Nous avons réaligné le groupe Volkswagen, aussi bien sur les plans stratégiques que technologiques. Des objectifs de rendement ambitieux et stratégiques avec des programmes de performance structurés renforcent notre solidité financière ', a commenté Oliver Blume, directeur général de VW.



Au cours des cinq prochaines années, le groupe compte investir 180 milliards d'euros dans le cadre de sa planification stratégique des investissements.



À moyen terme, et après la suppression progressive des investissements dans les technologies de combustion, le taux d'investissement pour l'ensemble du Groupe doit être ramené à moins de 11 % d'ici 2027 et à environ 9 % d'ici 2030.