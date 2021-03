VOLKSWAGEN veut supprimer jusqu'à 5 000 emplois d'ici fin 2023

(AOF) - Volkswagen a annoncé dimanche son intention de réduire ses effectifs sans chiffrer précisément son plan. Au total, jusqu'à 5 000 postes pourraient être supprimés d'ici fin 2023, selon la presse allemande. Cet objectif sera réalisé via des mesures de départ anticipé à la retraite ou de retraite partielle. Le constructeur automobile s'attend à ce qu'un maximum de 900 personnes se porte volontaire à court terme pour un départ anticipé à la retraite. Le groupe souhaite réduire ses coûts à un moment où de lourds investissements sont requis pour prendre le virage de l'électrique.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.