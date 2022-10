Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: veut doubler ses équipes IT en Inde d'ici 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé aujourd'hui son objectif de ' développer considérablement ' son équipe informatique en Inde.

L'entreprise vise ainsi à doubler ses effectifs pour atteindre 3 500 employés d'ici la fin de 2024.



Cette annonce fait suite à la première visite en Inde de Hauke Stars, membre du conseil d'administration de Volkswagen AG, en charge de l'informatique et de la numérisation de l'ensemble du groupe.



Hauke Stars, qui a rejoint Volkswagen AG en février 2022, rencontre actuellement des équipes du monde entier avec l'idée de mettre en place la stratégie ' NEW AUTO ' du groupe Volkswagen, censée transformer l'entreprise d'un constructeur automobile traditionnel à un fournisseur de logiciels et de données de mobilité durable.







