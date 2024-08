Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: versions hybrides pour les Caddy & Caddy Cargo information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Volkswagen Véhicules Utilitaires annonce élargir sa gamme Caddy via l'introduction de versions hybrides rechargeables pour les modèles Caddy et Caddy Cargo.



Le nouveau Caddy eHybrid permet de rouler en mode électrique, réduisant ainsi les émissions locales, et est disponible en version ludospace pour les familles ou en version utilitaire pour les professionnels.



La gamme propose désormais des motorisations essence, diesel, et hybride rechargeable, offrant jusqu'à 122 km d'autonomie en mode électrique.



Le Caddy eHybrid est disponible en version standard ou longue, avec des options de précommande déjà ouvertes.





