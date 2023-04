Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: vers une nouvelle propulsion pour les modèles ID information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que la prochaine génération de système d'entraînement électrique destiné à équiper les véhicules de la famille ID est en cours de lancement.



Ce nouveau système de propulsion, APP550, 'offrira des performances plus élevées combinées à une efficacité améliorée pour les modèles ID', assure le constructeur. Résultat? Des bénéfices en matière de puissance et d'autonomie, selon VW.



Volkswagen prévoit ainsi de livrer les premiers véhicules équipés de la nouvelle génération d'entraînement dans une version de 210 kW (286 ch) à partir de la fin de l'année.



Si la base de conception de la nouvelle propulsion reste la matrice de propulsion électrique modulaire (MEB), l'architecture de véhicule de Volkswagen spécialement conçue pour les modèles électriques, le nouveau groupe motopropulseur délivrera un couple maximal d'environ 550 Nm - en fonction du rapport de vitesse du véhicule.







