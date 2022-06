Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: vers le recyclage des batteries en circuit fermé information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 15:54









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé mercredi qu'il allait constituer une équipe de chercheurs avec l'objectif de parvenir à un procédé technique permettant de recycler plusieurs fois les batteries pour véhicules électriques.



Le projet, baptisé 'HVBatCycle', vise à maintenir les métaux pour cathode, l'électrolyte et le graphite au sein d'un circuit fermé pouvant être alimenté à l'infini, ce qui constituerait une première technologique.



Le consortium, mené par Volkswagen, doit associer le producteur de métaux rares Taniobis, le spécialiste de l'automatisation par le vide J. Schmalz ainsi que le fabricant de technologies d'inspection Viscom.



Côté académique, l'Université RWTH d'Aachen, celle de Braunschweig et l'institut de recherche Fraunhofer seront également impliqués dans ce projet affichant une durée de trois ans.



Le programme doit être financé par le Ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.65%