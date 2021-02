Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : vers le déploiement mondial de l'ID.4 Cercle Finance • 02/02/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Alors que les préventes de l'ID.4 1ST (édition spéciale) ont déjà eu lieu, le constructeur annonce l'ouverture des préventes pour les autres modèles d'ID.4 à compter de la mi-février dans une trentaine de pays, en Europe et aux Etats-Unis. Les livraisons aux clients doivent commencer dès le mois de mars en Europe et en Chine, et à partir du milieu de l'année aux USA. Avec le déploiement mondial de l'ID.4, Volkswagen souligne son ambition de devenir un leader mondial du marché de la mobilité électrique. La société va investir plus de 11 milliards d'euros d'ici 2023 et prévoit de produire 1,5 million de voitures électriques par an d'ici 2025. 'Avec le lancement mondial de l'ID.4, nous susciterons encore plus d'enthousiasme pour la mobilité électrique, ce qui donnera à notre offensive électrique un coup de pouce supplémentaire. Nous espérons livrer bien plus de 100 000 ID.4 aux clients cette année seulement ', déclare Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration des ventes chez Volkswagen Passenger Cars.

