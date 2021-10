Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : vers des usines intelligentes grâce à la 5G information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir fait un pas de plus vers des usines entièrement interconnectées, avec la mise en place d'un réseau local 5G autonome au sein de son usine de Wolfsburg. Ce projet pilote testera si la technologie 5G répond aux exigences élevées de la production de véhicules, en vue de la développer pour la production industrielle en série à l'avenir. L'usine de Dresde a également mis en service un 'îlot 5G', précise le constructeur. 'Nous travaillons à plein régime pour transformer nos sites Volkswagen en usines intelligentes. Notre objectif est d'optimiser en permanence notre production et de la rendre encore plus efficace et flexible', indique Christian Vollmer, membre du conseil d'administration de Volkswagen en charge de la production et de la logistique.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.09%