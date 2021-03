Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : ventes en hausse de 19,3% en février Cercle Finance • 12/03/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé vendredi une hausse de 19,3% de ses ventes mondiales en février sur un an, à 651.600 véhicules, grâce notamment à une multiplication par quatre de ses ventes en Chine le mois dernier. Le constructeur automobile allemand dit avoir écoulé 226.500 véhicules en Chine, son premier marché, au mois de février, contre 60.900 l'année dernière à la même époque, en pleine crise du coronavirus. Les ventes en Europe ont, elles, chuté de 21,7% pour représenter 206.300 unités tandis qu'en Amérique du Nord elles se sont repliées de 6,3% à 66.300 véhicules. Sur les deux premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont augmenté de 6,8%.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.33%