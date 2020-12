Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : va proposer l'affichage tête haute en série Cercle Finance • 17/12/2020 à 17:41









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce être le premier constructeur automobile au monde à introduire l'affichage tête haute de réalité augmentée dans le segment des voitures compactes. Cette nouvelle technologie sera en effet proposée en série sur les modèles entièrement électriques ID.3 et ID.4. L'affichage tête haute de réalité augmentée projette des informations importantes sur le pare-brise, séparé en deux champs et niveaux. La grande fenêtre, qui s'affiche à une distance virtuelle de 10m dans le champ de vision du conducteur, accueille les informations des systèmes d'assistance, les flèches de virage ainsi que le système de navigation. A environ 3m devant le conducteur, la fenêtre à courte portée affiche la vitesse de conduite, les panneaux de signalisation et les symboles d'assistance et de navigation sous forme d'affichages statiques.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.75%