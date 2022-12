Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: va investir 460 ME dans son usine de Wolfsburg information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Hier, le directeur général de Volkswagen, Thomas Schäfer, a annoncé que la marque allait réaliser un investissement initial de 460 ME d'ici début 2025 dans son usine principale de Wolfsburg (Allemagne).



Cet investissement est principalement destiné aux préparatifs de production de la nouvelle ID.3. : la voiture électrique compacte quittera la chaîne de montage de Wolfsburg à partir de 2023 - initialement en production partielle, avec une production complète prévue à partir de 2024.

La montée en puissance devrait s'achever d'ici la fin de 2025.



Le site de Wolfsburg sera consacré à la production de véhicules électriques à long terme : d'ici fin 2033 au plus tard, seules des voitures électriques sortiront des d'ailleurs des chaînes de montage du site, dont un SUV tout électrique.



'Avec ces décisions et ces investissements forts, nous entendons renforcer encore la compétitivité de cette usine et donner à la main-d'oeuvre une perspective concrète à long terme', a indiqué le responsable.







