Volkswagen va investir 2,5 milliards d'euros supplémentaires en Chine

Le géant automobile allemand Volkswagen a annoncé jeudi qu'il allait investir 2,5 milliards d'euros pour étendre ses activités en Chine, ses ventes dans le pays asiatique ayant connu une croissance plus modeste l'an passé.

( AFP / RONNY HARTMANN )

Cette annonce intervient à quelques jours de la venue en Chine du chancelier allemand Olaf Scholz, qui doit s'y rendre samedi pour une visite de trois jours.

Volkswagen a longtemps détenu le titre de marque automobile la plus vendue en Chine, premier marché automobile mondial, avant d'être détrôné en 2023 par le fabricant chinois BYD, spécialisé dans les modèles électriques.

Le constructeur allemand a investi des dizaines de milliards d'euros pour assurer son virage vers les véhicules électriques. Cela s'est notamment traduit en Chine par une prise de participation minoritaire l'an dernier dans le fabricant local XPeng.

Ce nouvel investissement de 2,5 milliards d'euros de Volkswagen va être dévolu à l'expansion de son centre de production et d'innovation à Hefei, capitale de la province de l'Anhui (est), a indiqué le groupe allemand dans un communiqué.

Cela augmentera sa capacité de recherche et de développement et permettra également de financer la conception de deux modèles de voitures en cours de développement avec XPeng, a précisé Volkswagen.

"Avec notre stratégie +En Chine, pour la Chine+, nous disposons d'un plan solide et nous accélérons le réalignement de nos activités, en mettant davantage l'accent sur le client, en accélérant et en développant plus localement", a indiqué dans le communiqué Ralf Brandstaetter, un haut responsable de Volkswagen.

"Cet investissement supplémentaire dans le site (de Hefei) souligne notre ambition d'accroître rapidement notre force d'innovation locale."

La Chine domine largement le secteur mondial des véhicules électriques: 69% de toutes les nouvelles ventes mondiales en décembre ont été réalisées dans le pays asiatique, selon Rystad Energy, société de recherche et d'intelligence énergétique basée en Norvège.

La bataille fait rage pour décrocher des parts de marché en Chine sur ce créneau de l'électrique, entre les constructeurs traditionnels, qu'ils soient locaux ou étrangers, et de nouveaux venus comme le fabricant chinois de smartphones et d'électroménager Xiaomi.

Volkswagen est présent en Chine depuis quatre décennies.

Les résultats publiés par le groupe le mois dernier ont montré que ses ventes ont légèrement augmenté en Chine l'année dernière, à un rythme toutefois plus lent qu'en 2022.