Volkswagen : va étendre son infrastructure de recharge

(CercleFinance.com) - Volkswagen prévoit d'étendre l'infrastructure de recharge de ses sites allemands avec l'installation de 750 nouveaux points de recharge prévue l'année prochaine - dont les premières stations de recharge haute puissance d'une puissance allant jusqu'à 300 kW.

Quelque 2000 points de recharge au total devraient ainsi être mis en service d'ici la fin de 2021, contre 1200 points actuellement, sur les 10 sites de VW en Allemagne.

'Nous avons besoin de beaucoup plus de points de recharge en Allemagne et en Europe si les véhicules électriques veulent s'établir rapidement. Pour cette raison, tous les acteurs des domaines politique et industriel doivent poursuivre leurs efforts au cours de l'année à venir', estime Thomas Ulbrich, membre du conseil de direction de la marque Volkswagen responsable de la mobilité électrique.

À l'avenir, chaque concessionnaire Volkswagen en Allemagne fournira au moins un chargeur CA d'une puissance de 11 kW et un chargeur CC d'une puissance de 22 kW, précise le constructeur qui s'engage par ailleurs pour la mise en place de réseaux de recharge rapide dans le monde entier - via IONITY en Europe, Electrify America aux USA et CAMS en Chine.